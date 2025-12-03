Южная Корея считает важными отношения с Россией — президент Ли Чжэ Мён
09:05 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Республика Корея считает важными отношения с Россией и продолжит поддерживать коммуникацию с Москвой. Об этом заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.
«С точки зрения Республики Корея, отношения с Россией тоже очень важны», — отметил Ли Чжэ Мён. По его словам, отношения РФ и КНДР развиваются в невыгодном для Сеула направлении, но южнокорейские власти не собираются полностью отказываться от связей с Москвой.
Отношения с Россией остаются «сложными, но Сеул продолжит усилия по поддержанию коммуникации», уточнил президент РК.
