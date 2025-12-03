0
НОВОСТИ

Переговоры в Кремле президента РФ со спецпосланником президента США завершились, они шли около пяти часов

00:45 03.12.2025 Источник: Интерфакс

Переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились. Они продолжались около 5 часов.

Во встрече также принимал участие инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, который приходится зятем президенту США Дональду Трампу.

С российской стороны присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

