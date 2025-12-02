0
В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом при участии Кушнера, которая продлится «сколько потребуется»

20:00 02.12.2025 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В беседе также участвует зять американского президента Джаред Кушнер. Как ожидается, на встрече будет обсуждаться "мирный план Трампа" по Украине.

С российской стороны присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у встречи нет временного регламента и она будет продолжаться столько, "сколько потребуется".

