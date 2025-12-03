Над регионами России за ночь сбили 102 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 26 БПЛА — над территорией Белгородской области, 22 БПЛА — над территорией Брянской области, 21 БПЛА — над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, 7 БПЛА — над территорией Астраханской области, 6 БПЛА — над территорией Саратовской области и 4 БПЛА — над территорией Воронежской области», — сообщили в военном ведомстве.