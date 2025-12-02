Россия готова безопасно показать зарубежной прессе Красноармейск и Купянск - Путин
18:40 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия готова показать иностранным журналистам все кварталы в освобожденных Красноармейске и Купянске, обеспечив безопасность, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
«Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг, готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность. Мы готовы будем провести их по всем кварталам в Красноармейске. То же самое касается и Купянска», — сказал глава российского государства.
