В Курской области завершается второй этап внедрения системы «Безопасный город»

20:17

Фото пресс-службы правительства Курской области

В Курской области завершается второй этап внедрения в регионе аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». В регионе проект реализуется при поддержке Сбера, в основе умной системы — решение «Визирь» от группы компаний ЦРТ. Перспективы развития и достигнутые результаты обсудили в ходе рабочей встречи заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, председатель Центрально-Черноземного банка Александр Абрамкин с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

Задача проекта «Безопасный город» — повышение уровня безопасности жителей Курской области. В рамках второго этапа реализации проекта в систему будут интегрированы ещё две тысячи камер на территории областных образовательных учреждений, парков и прочих мест массового пребывания людей.

Как отметили на встрече, в ходе первого этапа решение уже показало свою эффективность. По записям с камер удалось найти как пропавших без вести людей, так и нескольких преступников, в том числе которые находятся в федеральном розыске.

АПК «Безопасный город» помогает собрать видеопотоки с камер наблюдения в едином пространстве, повышая уровень безопасности курян. Комплекс работает на базе искусственного интеллекта, который помогает анализировать сценарии угроз, собирает и обрабатывает большие объемы данных, распознаёт лица и фиксирует транспортные средства. Например, если рядом с учебным заведением появится подозрительная личность, система мгновенно сигнализирует об этом соответствующим службам.

«Решение — это наши инвестиции в безопасность, в развитие региона и повышение благосостояния курян, – отметил Станислав Кузнецов. – Самое главное, что все работы — подключение необходимых технологий и передача их в соответствующие подразделения области, планируется закончить в установленный срок, до конца года. Сегодня одни из главных контрагентов системы — это силовые и правоохранительные органы. Они получают, с нашей точки зрения, очень эффективный инструмент, который будет помогать в обеспечении безопасности регионов. Мы с партнерами, в свою очередь, нацелены и дальше совершенствовать умную систему, повышая эффективность этого полезного инструмента».

«Решение, которое мы внедряем совместно с администрацией Курской области, демонстрирует высокую степень эффективности в обеспечении общественной безопасности, – сказал Александр Абрамкин. – Уже на первом этапе «Безопасный город» помог найти преступников и пропавших без вести людей. Интеграция новых камер видеонаблюдения поможет расширить зону покрытия системы и повысить уровень защищенности жителей региона».

«Для Курской области внедрение проекта "Безопасный город" имеет особенное значение: АПК будет отвечать не только за усиление безопасности, но и поможет управлять транспортными потоками, следить за перегрузом транспорта, сможет фиксировать нарушения ПДД или когда к школам приближаются люди с оружием, – отметил Александр Хинштейн. – Это очень ценная поддержка от компании, которая направлена на помощь, обеспечение правопорядка и спокойствие наших жителей».

«Система "Визирь" используется в 520 проектах, в 29 регионах страны работает в составе АПК "Безопасный город", – сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ. – Проект в Курской области – стратегический для нас. Мы продолжаем совершенствовать решение – заложили возможность обработки данных с нескольких десятков тысяч камер в одной системе, что позволяет масштабировать и развивать проект, предоставлять аналитику, совершенствовать сервисы для обеспечения безопасности граждан. За первые месяцы работы система уже продемонстрировала свою эффективность на практике: раскрыты и пресечены десятки преступлений, задержаны лица, находящиеся в федеральном розыске».