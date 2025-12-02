В Курской области завершается второй этап внедрения системы «Безопасный город»
20:17 02.12.2025
|Фото пресс-службы правительства Курской области
Задача проекта «Безопасный город» — повышение уровня безопасности жителей Курской области. В рамках второго этапа реализации проекта в систему будут интегрированы ещё две тысячи камер на территории областных образовательных учреждений, парков и прочих мест массового пребывания людей.
Как отметили на встрече, в ходе первого этапа решение уже показало свою эффективность. По записям с камер удалось найти как пропавших без вести людей, так и нескольких преступников, в том числе которые находятся в федеральном розыске.
АПК «Безопасный город» помогает собрать видеопотоки с камер наблюдения в едином пространстве, повышая уровень безопасности курян. Комплекс работает на базе искусственного интеллекта, который помогает анализировать сценарии угроз, собирает и обрабатывает большие объемы данных, распознаёт лица и фиксирует транспортные средства. Например, если рядом с учебным заведением появится подозрительная личность, система мгновенно сигнализирует об этом соответствующим службам.
«Решение — это наши инвестиции в безопасность, в развитие региона и повышение благосостояния курян, – отметил Станислав Кузнецов. – Самое главное, что все работы — подключение необходимых технологий и передача их в соответствующие подразделения области, планируется закончить в установленный срок, до конца года. Сегодня одни из главных контрагентов системы — это силовые и правоохранительные органы. Они получают, с нашей точки зрения, очень эффективный инструмент, который будет помогать в обеспечении безопасности регионов. Мы с партнерами, в свою очередь, нацелены и дальше совершенствовать умную систему, повышая эффективность этого полезного инструмента».
«Решение, которое мы внедряем совместно с администрацией Курской области, демонстрирует высокую степень эффективности в обеспечении общественной безопасности, – сказал Александр Абрамкин. – Уже на первом этапе «Безопасный город» помог найти преступников и пропавших без вести людей. Интеграция новых камер видеонаблюдения поможет расширить зону покрытия системы и повысить уровень защищенности жителей региона».
«Для Курской области внедрение проекта "Безопасный город" имеет особенное значение: АПК будет отвечать не только за усиление безопасности, но и поможет управлять транспортными потоками, следить за перегрузом транспорта, сможет фиксировать нарушения ПДД или когда к школам приближаются люди с оружием, – отметил Александр Хинштейн. – Это очень ценная поддержка от компании, которая направлена на помощь, обеспечение правопорядка и спокойствие наших жителей».
«Система "Визирь" используется в 520 проектах, в 29 регионах страны работает в составе АПК "Безопасный город", – сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ. – Проект в Курской области – стратегический для нас. Мы продолжаем совершенствовать решение – заложили возможность обработки данных с нескольких десятков тысяч камер в одной системе, что позволяет масштабировать и развивать проект, предоставлять аналитику, совершенствовать сервисы для обеспечения безопасности граждан. За первые месяцы работы система уже продемонстрировала свою эффективность на практике: раскрыты и пресечены десятки преступлений, задержаны лица, находящиеся в федеральном розыске».
НОВОСТИ
- 20:00 02.12.2025
- В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом при участии Кушнера, которая продлится «сколько потребуется»
- 18:50 02.12.2025
- Путин рассказал, что может случиться, если Европа начнет войну с Россией
- 18:40 02.12.2025
- Россия готова безопасно показать зарубежной прессе Красноармейск и Купянск - Путин
- 18:25 02.12.2025
- ЕС от переговоров по Украине не отстраняли, они отстранились сами - Путин
- 18:15 02.12.2025
- Бюджет на предстоящие три года предполагает умеренный дефицит - Путин
- 17:50 02.12.2025
- ГигаЧат признан самой креативной инновацией года
- 17:40 02.12.2025
- РФ встала на рельсы устойчивого экономического роста — Орешкин
- 17:12 02.12.2025
- Путин удостоил Надежду Бабкину ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
- 17:00 02.12.2025
- Нидерланды намерены в кратчайшие сроки закрыть центры приема беженцев с Украины
- 16:37 02.12.2025
- Московский зимний шахматный турнир соберет 400 участников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать