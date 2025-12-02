Путин рассказал, что может случиться, если Европа начнет войну с Россией
18:50 02.12.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС
РФ не собиралась и не собирается воевать с Европой, о чем регулярно повторяет российская сторона. Однако если Европа вдруг начнет войну, не может быть никаких сомнений в готовности России «прямо сейчас», указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас, — подчеркнул российский лидер. — Здесь не может быть никаких сомнений». (ТАСС)
Если Европа начнет войну с Россией, может произойти ситуация, при которой России не с кем будет договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы... ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну, и начнёт её, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться", - сказал президент РФ журналистам во вторник. (Интерфакс)
