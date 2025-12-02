ЕС от переговоров по Украине не отстраняли, они отстранились сами - Путин

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны обижаются, что их отстранили от ведения переговоров по Украине. Но их никто не отстранял, они сами отстранились. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам.

«Они [страны Европы] обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров [по Украине]. Но хочу отметить, что их никто не отстранял — они сами отстранились», — указал Путин.