НОВОСТИ

Трамп анонсировал в скором времени начало ударов по наркобизнесу на суше в Латинской Америке

22:25 02.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы вскоре начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке в рамках борьбы с наркомафией.

«Эти люди (организаторы наркотрафика) убили более 200 тыс. человек, — сказал Трамп во время заседания своего кабинета. — Фактически они убили более 200 тыс. человек в прошлом году. И эти цифры снизились. <…> И они снизились, потому что мы наносим эти удары. И мы начнем наносить эти удары и на суше».

«Вы знаете, что на суше это гораздо проще, — уточнил Трамп. — Это гораздо проще, и мы знаем маршруты, по которым они передвигаются. Мы знаем о них все. Знаем, где они живут. Знаем, где живут плохие люди, и мы очень скоро начнем это делать».

