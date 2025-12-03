0
Задержание Могерини ввергло в шок дипслужбу ЕС — Le Monde

10:05 03.12.2025

Задержание бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции шокировало дипломатическую службу ЕС. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

По ее информации, бывший председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил, что о произошедшем он узнал только через несколько часов. Экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия отказались от комментариев по поводу этого расследования.

Сам Ромпей в 2020 году подвергся резкой критике из-за кандидатуры Могерини, которая пришла на пост без управленческого или академического опыта.

2 декабря бельгийская газета L’Echo сообщила о задержании Могерини, а также бывшего генсека евродипслужбы Стефано Саннино в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза.

