Задержание Могерини ввергло в шок дипслужбу ЕС — Le Monde
10:05 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержание бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции шокировало дипломатическую службу ЕС. Об этом сообщила французская газета Le Monde.
По ее информации, бывший председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил, что о произошедшем он узнал только через несколько часов. Экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель и Европейская комиссия отказались от комментариев по поводу этого расследования.
Сам Ромпей в 2020 году подвергся резкой критике из-за кандидатуры Могерини, которая пришла на пост без управленческого или академического опыта.
2 декабря бельгийская газета L’Echo сообщила о задержании Могерини, а также бывшего генсека евродипслужбы Стефано Саннино в рамках расследования по обвинению в коррупции в дипслужбе Евросоюза.
