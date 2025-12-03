Рост экономики РФ составит менее 1% в 2025 году, но это планово — Силуанов

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический рост России в текущем году составит менее 1%, но это планово и ожидаемо. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ «Россия зовет!».

«Президент [России Владимир Путин] сказал, что мы действительно ожидаем менее 1% экономического роста по текущему году, но это было планово, это ожидаемо», — сказал он.