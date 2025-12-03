0
0
150
НОВОСТИ

Рост экономики РФ составит менее 1% в 2025 году, но это планово — Силуанов

09:32 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический рост России в текущем году составит менее 1%, но это планово и ожидаемо. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ «Россия зовет!».

«Президент [России Владимир Путин] сказал, что мы действительно ожидаем менее 1% экономического роста по текущему году, но это было планово, это ожидаемо», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 03.12.2025
Почти половина поляков не намерена защищать страну в случае военного конфликта — опрос
0
44
10:20 03.12.2025
Еврокомиссия готовит юридическую основу для передачи российских активов Украине — Politico
0
90
10:05 03.12.2025
Задержание Могерини ввергло в шок дипслужбу ЕС — Le Monde
0
118
10:00 03.12.2025
РФ планирует увеличить поставки вооружений в Индию в 2026 году, сообщил глава ФСВТС
0
127
09:20 03.12.2025
Стубб заявил о гибели либерального миропорядка
0
192
09:05 03.12.2025
Южная Корея считает важными отношения с Россией — президент Ли Чжэ Мён
0
221
09:00 03.12.2025
Над регионами России за ночь сбили 102 украинских БПЛА
0
226
01:55 03.12.2025
Юрий Ушаков кратко повел итоги переговоров между Путиным и представителями Трампа
0
890
00:45 03.12.2025
Переговоры в Кремле президента РФ со спецпосланником президента США завершились, они шли около пяти часов
0
653
22:25 02.12.2025
Трамп анонсировал в скором времени начало ударов по наркобизнесу на суше в Латинской Америке
0
746

Возврат к списку