РФ планирует увеличить поставки вооружений в Индию в 2026 году, сообщил глава ФСВТС

10:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт РФ вооружений и военной техники в Индию в следующем году превысит показатели 2025 года. Об этом в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Перспективы по уровню экспорта продукции военного назначения в Индию в 2026 году весьма хорошие. В следующем году, я думаю, этот показатель превысит значения 2025 года», — сказал он.

