Технохаб Сбера в Санкт-Петербурге вошел в топ лучших офисных пространств России
14:20 03.12.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Технохаб действует на территории исторического Санкт-Петербургского трубочного завода. Проект реализован благодаря «Максидому», который выкупил и реконструировал это пространство. Сегодня 3,1 тыс. IT-специалистов уже работают в отреставрированных корпусах. Архитекторам удалось сохранить дух индустриального наследия и наполнить здания современными технологиями. Пространство устроено по принципам гибкой Agile-среды. Сотрудники сами выбирают место для работы, будь то зона для командного мозгового штурма, коворкинг или переговорная комната.
Особое внимание уделено адаптации новых сотрудников. В технохабе создан IT-Bootcamp — сервис, который позволяет IT инженерам быстро получить необходимый набор знаний и навыков для эффективной работы в Сбере. Ключевая идея — погружение разработчика в решение практических задач, через которые он знакомится с инженерной культурой, лучшими практиками, процессами и инструментами разработки. Такой подход помогает сотрудникам быстрее влиться в команды и приступить к созданию технологических продуктов.
Инфраструктура хаба открыта не только для сотрудников Сбера. Здесь организован первый в России фирменный магазин и шоурум компании SberDevices. Скоро появятся новые общедоступные зоны отдыха, спорта и питания, включая ресторанный дворик в корпусе медеплавильного цеха XIX века. Все инженерные системы здания управляются с помощью собственных разработок Сбера в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта. Это делает пространство умным, эргономичным, безопасным и энергоэффективным.
Эксперты отметили высокий уровень человекоцентричности и технологичности технохаба. Пространство спроектировано так, чтобы поддерживать баланс между работой и отдыхом. Для команд здесь есть всё необходимое — от современных конференц-зон до площадок для проведения хакатонов и выставок. Сбер продолжает развивать технохаб как точку притяжения технологического сообщества. Открытая инфраструктура, образовательные мероприятия и комфортная среда формируют новое качество жизни.
Новое исследование является отражением актуального тренда на увеличение инвестиций крупнейших компаний в разнообразные офисы для своих сотрудников. Базовая методология исследования разработана FResearch и Pridex совместно с экспертами рынка коммерческой недвижимости в 2023 году и в этом году обновлена. В лонг-лист исследования вошли 300 крупнейших по выручке в 2024 году компаний, каждый участник мог номинировать только один свой неголовной офис. Проекты оценивались как по классическим параметрам рынка недвижимости (качество здания, локация), так и по характеристикам, актуальных для удержания талантов и эффективной работы (эргономичность, человекоцентричность, технологичность). По каждому критерию не-штаб-квартиры получали «медаль» — от «Меди» до «Платины». В исследовании 2025 года вес критериев был пересмотрен: человекоцентричные характеристики сравнялись в своей значимости с классическими параметрами рынка недвижимости. Итоговая оценка складывается из совокупного балла по всем критериям и оценки, полученной по результатам голосования членов профессионального жюри.
