ВС РФ уничтожили свыше 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО — Минобороны
15:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска уничтожили свыше 100 тыс. беспилотных летательных аппаратов ВСУ с начала спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <…> 100 082 беспилотных летательных аппарата», — уточнили в военном ведомстве.
