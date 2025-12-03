ВС РФ уничтожили свыше 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО — Минобороны

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска уничтожили свыше 100 тыс. беспилотных летательных аппаратов ВСУ с начала спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены <…> 100 082 беспилотных летательных аппарата», — уточнили в военном ведомстве.