15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и намерен продолжать жить и работать в России. Об этом он сказал, выступая на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

По словам артиста, главным достоинством россиян он считает единство и готовность поддерживать друг друга. «То, что вы все едины и помогаете друг другу, — это очень ценно. Это то, что выделяет Россию», — отметил Сигал.

Он подчеркнул, что благодарен за возможность быть частью российского народа. «Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен», — добавил он.