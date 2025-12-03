0
НОВОСТИ

Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским

15:32 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и намерен продолжать жить и работать в России. Об этом он сказал, выступая на церемонии награждения лауреатов премии «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

По словам артиста, главным достоинством россиян он считает единство и готовность поддерживать друг друга. «То, что вы все едины и помогаете друг другу, — это очень ценно. Это то, что выделяет Россию», — отметил Сигал.

Он подчеркнул, что благодарен за возможность быть частью российского народа. «Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен», — добавил он.

