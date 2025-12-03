16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют до конца 2025 года рекрутировать на харьковское направление порядка 200 граждан Колумбии в дополнение к уже сражающимся за ВСУ 430 наемникам из южноамериканской страны, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Командование ВСУ в целях сокращения дефицита личного состава своих боевых подразделений продолжает привлекать на службу выходцев из стран Латинской Америки. При этом граждане Колумбии остаются наиболее многочисленной группой иностранных наемников в составе украинской армии и Национальной Гвардии Украины. По состоянию на конец ноября текущего года в боевых действиях на харьковском направлении принимают участие порядка 430 граждан Колумбии», — сказал Лисняк.

Он уточнил, что колумбийцы служат в семи подразделениях ВСУ на харьковском направлении. «С учетом активизации боевых действий на данном участке фронта украинское командование намерено до конца текущего года рекрутировать еще порядка 200 колумбийцев для их приоритетного участия в оборонительных действиях», — отметил Лисняк.