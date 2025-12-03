Звезды хоккея проведут мастер-класс на катке имени Валерия Харламова в Москве 5 декабря

15:43

В российской столице на катке имени Валерия Харламова 5 декабря двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев и чемпион России, двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Пестунов проведут мастер-класс для горожан старше 10 лет. Событие состоится в 17:00 по адресу улица Костякова, вл. 17 в Северном административном округе, оно будет посвящено открытию городского проекта «Зима в Москве».

Хоккеисты раскроют любителям спорта секреты скольжения на коньках, дадут рекомендации по владению клюшкой и выполнению точных бросков. Мастер-класс будет сопровождаться автограф-сессией Николая Жердева и Дмитрия Пестунова, выступлениями музыкальных исполнителей и шоу мастеров фигурного катания. Также свои номера покажет команда по чирлидингу, а также выступит победительница четвертого сезона проекта «Голос. Дети» Елизавета Качурак.

Вход на это спортивное событие будет свободным.