США поддержали «репарационный кредит» Украине, утверждает фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждает, что США были проинформированы о планах предоставления «репарационного кредита» Киеву и этот вариант получил поддержку Вашингтона.

«Да, мы проинформировали администрацию США. Я, например, говорила с [министром финансов США] Скоттом Бессентом о том, что мы планируем <…> разработать систему „репарационного кредита“. Это было воспринято положительно», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.