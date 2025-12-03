0
США поддержали «репарационный кредит» Украине, утверждает фон дер Ляйен

17:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждает, что США были проинформированы о планах предоставления «репарационного кредита» Киеву и этот вариант получил поддержку Вашингтона.

«Да, мы проинформировали администрацию США. Я, например, говорила с [министром финансов США] Скоттом Бессентом о том, что мы планируем <…> разработать систему „репарационного кредита“. Это было воспринято положительно», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.

