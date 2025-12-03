США поддержали «репарационный кредит» Украине, утверждает фон дер Ляйен
17:00 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждает, что США были проинформированы о планах предоставления «репарационного кредита» Киеву и этот вариант получил поддержку Вашингтона.
«Да, мы проинформировали администрацию США. Я, например, говорила с [министром финансов США] Скоттом Бессентом о том, что мы планируем <…> разработать систему „репарационного кредита“. Это было воспринято положительно», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция велась на медиаресурсах ЕС.
НОВОСТИ
- 17:40 03.12.2025
- Власти США планируют провести операцию против сомалийских иммигрантов в Миннесоте — NYT
- 17:12 03.12.2025
- РФ откровенно высказала США соображения по мирному плану — Ушаков
- 16:32 03.12.2025
- Лидер Индонезии приедет в РФ в декабре для сверки часов — Ушаков
- 16:12 03.12.2025
- ВСУ намерены увеличить в 1,5 раза число наемников из Колумбии на харьковском фронте
- 16:00 03.12.2025
- ЕК одобрила предложения по экспроприации активов РФ
- 15:43 03.12.2025
- Звезды хоккея проведут мастер-класс на катке имени Валерия Харламова в Москве 5 декабря
- 15:32 03.12.2025
- Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским
- 15:12 03.12.2025
- РФ исходит из того, что переговорам с США лучше проходить в тишине — Песков
- 15:00 03.12.2025
- ВС РФ уничтожили свыше 100 тыс. украинских беспилотников с начала СВО — Минобороны
- 14:32 03.12.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 260 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать