РФ откровенно высказала США соображения по мирному плану — Ушаков

17:12 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-американские переговоры в Кремле накануне были откровенными. Москва открыто высказывала свои соображения по привезенным из Вашингтона документам, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Дипломат отметил, что «беседа очень характер продолжительный носила», продлившись около пяти часов. «Мы высказали откровенно свои соображения по тем документам, которые американцы нам показали», — добавил он.

