Австралия и Новая Зеландия решили дать денег на закупки оружия у США для Украины
18:50 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралия и Новая Зеландия подключились к программе НАТО по закупкам у США оружия для Украины (PURL). Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
«Австралия и Новая Зеландия стали первыми странами, не входящими в НАТО, которые присоединились к программе PURL», — сказал Рютте.
Он подчеркнул, что в настоящее время об участии в программе PURL объявили две трети государств НАТО, которые в сумме с августа и до конца этого года обеспечат закупки у США оружия для Украины на «более чем $4 млрд».
НОВОСТИ
- 19:34 03.12.2025
- Сикорский: Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет
- 19:10 03.12.2025
- Сийярто: Киевская военная мафия не увидит ни копейки из денег венгерского народа
- 18:40 03.12.2025
- Генсек ООН: Я полагаю, что мы все еще далеки от решения [конфликта на Украине]
- 17:40 03.12.2025
- Власти США планируют провести операцию против сомалийских иммигрантов в Миннесоте — NYT
- 17:12 03.12.2025
- РФ откровенно высказала США соображения по мирному плану — Ушаков
- 17:00 03.12.2025
- США поддержали «репарационный кредит» Украине, утверждает фон дер Ляйен
- 16:32 03.12.2025
- Лидер Индонезии приедет в РФ в декабре для сверки часов — Ушаков
- 16:12 03.12.2025
- ВСУ намерены увеличить в 1,5 раза число наемников из Колумбии на харьковском фронте
- 16:00 03.12.2025
- ЕК одобрила предложения по экспроприации активов РФ
- 15:43 03.12.2025
- Звезды хоккея проведут мастер-класс на катке имени Валерия Харламова в Москве 5 декабря
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать