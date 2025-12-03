0
0
106
НОВОСТИ

Австралия и Новая Зеландия решили дать денег на закупки оружия у США для Украины

18:50 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия и Новая Зеландия подключились к программе НАТО по закупкам у США оружия для Украины (PURL). Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«Австралия и Новая Зеландия стали первыми странами, не входящими в НАТО, которые присоединились к программе PURL», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что в настоящее время об участии в программе PURL объявили две трети государств НАТО, которые в сумме с августа и до конца этого года обеспечат закупки у США оружия для Украины на «более чем $4 млрд».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:34 03.12.2025
Сикорский: Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет
0
80
19:10 03.12.2025
Сийярто: Киевская военная мафия не увидит ни копейки из денег венгерского народа
0
129
18:40 03.12.2025
Генсек ООН: Я полагаю, что мы все еще далеки от решения [конфликта на Украине]
0
177
17:40 03.12.2025
Власти США планируют провести операцию против сомалийских иммигрантов в Миннесоте — NYT
0
252
17:12 03.12.2025
РФ откровенно высказала США соображения по мирному плану — Ушаков
0
285
17:00 03.12.2025
США поддержали «репарационный кредит» Украине, утверждает фон дер Ляйен
0
290
16:32 03.12.2025
Лидер Индонезии приедет в РФ в декабре для сверки часов — Ушаков
0
310
16:12 03.12.2025
ВСУ намерены увеличить в 1,5 раза число наемников из Колумбии на харьковском фронте
0
338
16:00 03.12.2025
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов РФ
0
414
15:43 03.12.2025
Звезды хоккея проведут мастер-класс на катке имени Валерия Харламова в Москве 5 декабря
0
328

Возврат к списку