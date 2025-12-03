Австралия и Новая Зеландия решили дать денег на закупки оружия у США для Украины

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австралия и Новая Зеландия подключились к программе НАТО по закупкам у США оружия для Украины (PURL). Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

«Австралия и Новая Зеландия стали первыми странами, не входящими в НАТО, которые присоединились к программе PURL», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что в настоящее время об участии в программе PURL объявили две трети государств НАТО, которые в сумме с августа и до конца этого года обеспечат закупки у США оружия для Украины на «более чем $4 млрд».