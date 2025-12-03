Генсек ООН: Я полагаю, что мы все еще далеки от решения [конфликта на Украине]

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине все еще далек от урегулирования, так как договоренности, которые достигаются с Россией и Киевом пока несовместимы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя дипломатические усилия США по разрешению украинского кризиса.

«Мы наблюдаем, что одно соглашение заключается с Россией, потом еще одно соглашение заключается с Украиной, и они несовместимы. Потом они [США] снова идут к России. Честно говоря, я полагаю, что мы все еще далеки от решения», — сказал он в ходе выступления на конференции Reuters Next.