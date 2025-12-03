Власти США планируют провести операцию против сомалийских иммигрантов в Миннесоте — NYT
17:40 03.12.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация президента США Дональда Трампа намерена провести масштабную операцию против сотен иммигрантов из Сомали в крупнейшем городе штата Миннесота — Миннеаполисе. Об этом сообщает газета The New York Times.
По ее информации, в столичную агломерацию Миннеаполис — Сент-Пол отправят около 100 сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) и других представителей федеральной власти. Операция должна начаться на этой неделе. Сотрудники федеральных сил будут выявлять и задерживать сомалийцев, которые получили уведомления о депортации, но все равно проживают в городе. Кроме того, силовики смогут задерживать тех иммигрантов, которые пока не получили необходимые документы.
В Миннеаполисе проживает крупнейшая диаспора сомалийцев в мире. Жители этой африканской страны мигрировали в США особенно активно в 1990-е годы во время гражданской войны.
В министерстве внутренней безопасности заявили газете, что ведомство не обсуждает «будущие или возможные операции». «Причина, по которой на кого-то обращают внимание сотрудники службы, не раса человека или его этническая принадлежность, а тот факт, что он находится в стране нелегально», — отметила представитель ведомства Триша МакЛафлин.
В свою очередь губернатор штата Миннесота Тим Уолц раскритиковал планы федеральных властей. Он написал в соцсети X, что местные власти поддерживают идею провести расследование, но не считают реальным решением проблемы придуманный администрацией «PR-ход и неизбирательное преследование иммигрантов». Власти Миннеаполиса также выступили в защиту сомалийской общины. Мэр города Джейкоб Фрей подчеркнул, что «преследование сомалийцев означает нарушение надлежащей правовой процедуры» и задерживать будут людей «просто за то, что они выглядят как сомалийцы».
Как передает местный телеканал Fox 9 со ссылкой на адвоката, который работает с сомалийцами Миннеаполиса, операция силовиков началась еще на минувших выходных. Одного сомалийца, который пытался получить убежище в США, задержали во вторник, утверждает юрист.
