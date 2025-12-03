Сикорский: Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет

19:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД альянса о решении упразднить Совет Россия — НАТО. Об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.

«Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия — НАТО больше не существует», — сообщил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. «Совета Россия — НАТО и Основополагающего акта Россия — НАТО больше нет», — добавил дипломат.