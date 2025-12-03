Сийярто: Киевская военная мафия не увидит ни копейки из денег венгерского народа

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не будет участвовать в реализации механизма НАТО по оказанию военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания глав МИД стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

«Киевская военная мафия не увидит ни копейки из денег венгерского народа. Мы отказались участвовать в механизмах НАТО, которые требуют выделения денег и координации усилий в целях поставок оружия Украине, и мы отказываемся делать это в дальнейшем», — сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами в столице Бельгии. Его краткую пресс-конференцию транслировал оттуда телеканал М1.