Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом

21:00 Источник: Интерфакс

Контрольно-пропускной пункт "Рафах" между Египтом и сектором Газа будет закрыт для палестинцев до тех пор, пока ХАМАС не вернет Израилю останки погибших заложников, заявили в субботу в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Его повторное открытие будет рассматриваться на основании того, в какой степени ХАМАС выполнит обязательства по возвращению погибших заложников и исполнения ранее согласованного плана", - цитирует заявление канцелярии The Times of Israel.

Издание отмечает, что это противоречит заявлению посольства Палестинской национальной администрации (ПНА) в Египте, в котором говорилось, что КПП откроется в понедельник.