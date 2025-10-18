Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом
21:00 18.10.2025 Источник: Интерфакс
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" между Египтом и сектором Газа будет закрыт для палестинцев до тех пор, пока ХАМАС не вернет Израилю останки погибших заложников, заявили в субботу в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Его повторное открытие будет рассматриваться на основании того, в какой степени ХАМАС выполнит обязательства по возвращению погибших заложников и исполнения ранее согласованного плана", - цитирует заявление канцелярии The Times of Israel.
Издание отмечает, что это противоречит заявлению посольства Палестинской национальной администрации (ПНА) в Египте, в котором говорилось, что КПП откроется в понедельник.
