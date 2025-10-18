Мерц: Визит в США прошел не так, как хотел Зеленский

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит в Белый дом и встреча с президентом США Дональдом Трампом прошли не так, как рассчитывал Владимир Зеленский.

«Визит прошел не так, как хотел Зеленский. Думаю, я могу сказать это и здесь», — утверждал Мерц в ходе общения с гражданами в городе Мешеде на западе страны. Его слова приводит телеканал N-tv. Канцлер также рассказал, что в пятницу вечером долго разговаривал с Зеленским по телефону.

Визит Зеленского в США, по мнению Мерца, продемонстрировал, что Киеву необходима европейская помощь. Мерц будет работать над поддержкой Украины как в «финансовом и политическом, так и в военном отношении». Европа, как утверждал глава правительства ФРГ, должна оказать помощь, потому что «конфликт может быть завершен только в том случае, если Украина будет сильной в военном отношении».