Мерц: Визит в США прошел не так, как хотел Зеленский
19:50 18.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит в Белый дом и встреча с президентом США Дональдом Трампом прошли не так, как рассчитывал Владимир Зеленский.
«Визит прошел не так, как хотел Зеленский. Думаю, я могу сказать это и здесь», — утверждал Мерц в ходе общения с гражданами в городе Мешеде на западе страны. Его слова приводит телеканал N-tv. Канцлер также рассказал, что в пятницу вечером долго разговаривал с Зеленским по телефону.
Визит Зеленского в США, по мнению Мерца, продемонстрировал, что Киеву необходима европейская помощь. Мерц будет работать над поддержкой Украины как в «финансовом и политическом, так и в военном отношении». Европа, как утверждал глава правительства ФРГ, должна оказать помощь, потому что «конфликт может быть завершен только в том случае, если Украина будет сильной в военном отношении».
НОВОСТИ
- 20:30 18.10.2025
- ВМФ Британии может держать на дежурстве в море только одну стратегическую атомную подлодку - СМИ
- 19:04 18.10.2025
- В состав международных сил в Газе вряд ли войдут европейцы - The Guardian
- 16:30 18.10.2025
- В столице Австрии проходит акция против милитаризации Европы
- 15:00 18.10.2025
- США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на север японского острова Хонсю
- 13:38 18.10.2025
- В РФПИ начали работу над ТЭО туннеля под Беринговым проливом полгода назад - Дмитриев
- 11:30 18.10.2025
- Сийярто: По мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать
- 10:30 18.10.2025
- Лидерам ЕС хочется как-то поучаствовать в саммите РФ-США в Будапеште - Bloomberg
- 10:20 18.10.2025
- В конце будущей недели в Москву придет потепление до +12С - Гидрометцентр
- 10:00 18.10.2025
- Саммит в Будапеште ставит высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое и постыдное положение - El País
- 09:15 18.10.2025
- Трамп и Зеленский разошлись в вопросе поставок Tomahawk - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать