С начала СВО уничтожено около сотни наемников из США, воевавших в рядах ВСУ – источник ТАСС
09:30 19.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ уничтожили около сотни американских наемников в рядах ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Уже около 100 граждан США, принимавших участие в конфликте на стороне украинских боевиков, было ликвидировано на Украине с конца февраля 2022 года», — сказал он.
НОВОСТИ
- 10:00 19.10.2025
- Николя Саркози будет отбывать свой срок наказания в одиночной камере тюрьмы в Париже
- 09:00 19.10.2025
- Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь, остальные скупятся… - Neue Zürcher Zeitung
- 21:00 18.10.2025
- Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом
- 20:30 18.10.2025
- ВМФ Британии может держать на дежурстве в море только одну стратегическую атомную подлодку - СМИ
- 19:50 18.10.2025
- Мерц: Визит в США прошел не так, как хотел Зеленский
- 19:04 18.10.2025
- В состав международных сил в Газе вряд ли войдут европейцы - The Guardian
- 16:30 18.10.2025
- В столице Австрии проходит акция против милитаризации Европы
- 15:00 18.10.2025
- США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на север японского острова Хонсю
- 13:38 18.10.2025
- В РФПИ начали работу над ТЭО туннеля под Беринговым проливом полгода назад - Дмитриев
- 11:30 18.10.2025
- Сийярто: По мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать