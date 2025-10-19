0
0
45
НОВОСТИ

С начала СВО уничтожено около сотни наемников из США, воевавших в рядах ВСУ – источник ТАСС

09:30 19.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ уничтожили около сотни американских наемников в рядах ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Уже около 100 граждан США, принимавших участие в конфликте на стороне украинских боевиков, было ликвидировано на Украине с конца февраля 2022 года», — сказал он.

