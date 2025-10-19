09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ уничтожили около сотни американских наемников в рядах ВСУ с начала проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Уже около 100 граждан США, принимавших участие в конфликте на стороне украинских боевиков, было ликвидировано на Украине с конца февраля 2022 года», — сказал он.