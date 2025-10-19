0
Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь, остальные скупятся… - Neue Zürcher Zeitung

09:00 19.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские союзники в последние месяцы заметно сократили выделение Киеву средств для закупки вооружений, несмотря на недавние громкие заявления НАТО и Евросоюза о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине. К такому выводу пришли аналитики швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Несмотря на то что несколько стран НАТО объявили о новых пакетах вооружений, эти обещания были сделаны после нескольких месяцев, в течение которых военная поддержка Киеву заметно ослабла, пишет в субботу издание. Согласно его подсчетам, с июля объем помощи, обещанной Европой, сократился на 57% по сравнению с первым полугодием, с 3,8 до 1,9 млрд евро в месяц. Таким образом, общая ежемесячная военная помощь стран-доноров была примерно на 40% меньше уровня первых шести месяцев года, резюмирует газета.

«Лишь немногие государства продолжают оказывать [Украине] помощь, — пишет NZZ. — Остальные скупятся или им больше нечем поделиться». Отмечается, что ряд стран, в том числе Франция, Испания и Италия, «более сдержанны по части военных поставок» Украине. Так, хотя они имеют соглашения с Киевом касательно поставок вооружений, эти договоренности гораздо меньшего объема, чем со странами Северной Европы.

10:00 19.10.2025
Николя Саркози будет отбывать свой срок наказания в одиночной камере тюрьмы в Париже
0
26
09:30 19.10.2025
С начала СВО уничтожено около сотни наемников из США, воевавших в рядах ВСУ – источник ТАСС
0
69
21:00 18.10.2025
Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом
0
939
20:30 18.10.2025
ВМФ Британии может держать на дежурстве в море только одну стратегическую атомную подлодку - СМИ
0
938
19:50 18.10.2025
Мерц: Визит в США прошел не так, как хотел Зеленский
0
1029
19:04 18.10.2025
В состав международных сил в Газе вряд ли войдут европейцы - The Guardian
0
936
16:30 18.10.2025
В столице Австрии проходит акция против милитаризации Европы
0
1010
15:00 18.10.2025
США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на север японского острова Хонсю
0
1148
13:38 18.10.2025
В РФПИ начали работу над ТЭО туннеля под Беринговым проливом полгода назад - Дмитриев
0
1228
11:30 18.10.2025
Сийярто: По мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать
0
1146

