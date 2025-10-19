Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь, остальные скупятся… - Neue Zürcher Zeitung

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские союзники в последние месяцы заметно сократили выделение Киеву средств для закупки вооружений, несмотря на недавние громкие заявления НАТО и Евросоюза о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине. К такому выводу пришли аналитики швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Несмотря на то что несколько стран НАТО объявили о новых пакетах вооружений, эти обещания были сделаны после нескольких месяцев, в течение которых военная поддержка Киеву заметно ослабла, пишет в субботу издание. Согласно его подсчетам, с июля объем помощи, обещанной Европой, сократился на 57% по сравнению с первым полугодием, с 3,8 до 1,9 млрд евро в месяц. Таким образом, общая ежемесячная военная помощь стран-доноров была примерно на 40% меньше уровня первых шести месяцев года, резюмирует газета.

«Лишь немногие государства продолжают оказывать [Украине] помощь, — пишет NZZ. — Остальные скупятся или им больше нечем поделиться». Отмечается, что ряд стран, в том числе Франция, Испания и Италия, «более сдержанны по части военных поставок» Украине. Так, хотя они имеют соглашения с Киевом касательно поставок вооружений, эти договоренности гораздо меньшего объема, чем со странами Северной Европы.