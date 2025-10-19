Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона

13:14 Источник: РБК

В Лувре произошло ограбление. Об этом сообщила в X министр культуры Франции Рашида Дати. «Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — уточнила она. По ее словам, ведется расследование случившегося. Дати не уточнила, что именно было украдено.

В аккаунте Лувра в X говорится, что музей 19 октября будет закрыт в виду «исключительных обстоятельств».

TF1 со ссылкой на источник в полиции сообщает, что музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон».

По данным телеканала, они похитили драгоценности из коллекции Наполеона, в том числе броши, тиары и ожерелья, после чего им удалось скрыться.