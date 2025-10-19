Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона
13:14 19.10.2025 Источник: РБК
В Лувре произошло ограбление. Об этом сообщила в X министр культуры Франции Рашида Дати. «Сегодня утром во время открытия музея произошло ограбление. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — уточнила она. По ее словам, ведется расследование случившегося. Дати не уточнила, что именно было украдено.
В аккаунте Лувра в X говорится, что музей 19 октября будет закрыт в виду «исключительных обстоятельств».
TF1 со ссылкой на источник в полиции сообщает, что музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон».
По данным телеканала, они похитили драгоценности из коллекции Наполеона, в том числе броши, тиары и ожерелья, после чего им удалось скрыться.
НОВОСТИ
- 12:45 19.10.2025
- Сийярто указал, в чем разница подходов Венгрии и руководства ЕС к конфликту на Украине
- 10:00 19.10.2025
- Николя Саркози будет отбывать свой срок наказания в одиночной камере тюрьмы в Париже
- 09:30 19.10.2025
- С начала СВО уничтожено около сотни наемников из США, воевавших в рядах ВСУ – источник ТАСС
- 09:00 19.10.2025
- Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь, остальные скупятся… - Neue Zürcher Zeitung
- 21:00 18.10.2025
- Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом
- 20:30 18.10.2025
- ВМФ Британии может держать на дежурстве в море только одну стратегическую атомную подлодку - СМИ
- 19:50 18.10.2025
- Мерц: Визит в США прошел не так, как хотел Зеленский
- 19:04 18.10.2025
- В состав международных сил в Газе вряд ли войдут европейцы - The Guardian
- 16:30 18.10.2025
- В столице Австрии проходит акция против милитаризации Европы
- 15:00 18.10.2025
- США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на север японского острова Хонсю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать