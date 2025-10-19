Сийярто указал, в чем разница подходов Венгрии и руководства ЕС к конфликту на Украине

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерское правительство готово сделать все возможное для успешной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth.

«Венгрия сделает все, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и все, что в ее силах, для содействия миру», — заверил глава МИД.



Сийярто напомнил, что еще «три с половиной года назад, когда на Украине началась война, Венгрия заявила, что готова помочь, что она готова выступать в качестве посредника или осуществлять любую важную деятельность ради установления мира». «Теперь мы достигли того момента, когда президенты США и России договорились о том, что мирный саммит состоится в Будапеште», — сказал он, добавив, что из всех стран Евросоюза только Венгрия и Словакия выступают за мирное урегулирование украинского конфликта.

«Брюссель готовится к войне, он хочет перевести Европейский союз в режим войны, вооружать и финансировать Украину за счет денег европейских народов, а Венгрия организует мирный саммит. Вот в чем разница», — подчеркнул Сийярто, назвав Венгрию «островом мира» в Европе.