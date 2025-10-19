Сийярто указал, в чем разница подходов Венгрии и руководства ЕС к конфликту на Украине
12:45 19.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Венгрия сделает все, что в ее силах, чтобы саммит прошел успешно, и все, что в ее силах, для содействия миру», — заверил глава МИД.
Сийярто напомнил, что еще «три с половиной года назад, когда на Украине началась война, Венгрия заявила, что готова помочь, что она готова выступать в качестве посредника или осуществлять любую важную деятельность ради установления мира». «Теперь мы достигли того момента, когда президенты США и России договорились о том, что мирный саммит состоится в Будапеште», — сказал он, добавив, что из всех стран Евросоюза только Венгрия и Словакия выступают за мирное урегулирование украинского конфликта.
«Брюссель готовится к войне, он хочет перевести Европейский союз в режим войны, вооружать и финансировать Украину за счет денег европейских народов, а Венгрия организует мирный саммит. Вот в чем разница», — подчеркнул Сийярто, назвав Венгрию «островом мира» в Европе.
НОВОСТИ
- 13:14 19.10.2025
- Из Лувра украдены драгоценности из коллекции Наполеона
- 10:00 19.10.2025
- Николя Саркози будет отбывать свой срок наказания в одиночной камере тюрьмы в Париже
- 09:30 19.10.2025
- С начала СВО уничтожено около сотни наемников из США, воевавших в рядах ВСУ – источник ТАСС
- 09:00 19.10.2025
- Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь, остальные скупятся… - Neue Zürcher Zeitung
- 21:00 18.10.2025
- Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом
- 20:30 18.10.2025
- ВМФ Британии может держать на дежурстве в море только одну стратегическую атомную подлодку - СМИ
- 19:50 18.10.2025
- Мерц: Визит в США прошел не так, как хотел Зеленский
- 19:04 18.10.2025
- В состав международных сил в Газе вряд ли войдут европейцы - The Guardian
- 16:30 18.10.2025
- В столице Австрии проходит акция против милитаризации Европы
- 15:00 18.10.2025
- США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на север японского острова Хонсю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать