НОВОСТИ

Николя Саркози будет отбывать свой срок наказания в одиночной камере тюрьмы в Париже

10:00 19.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По их информации, тюрьма расположена в Париже и имеет отделение, предназначенное для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности. Саркози 21 октября будет помещен в изолятор из-за своего возраста (70 лет) и широкой известности.

