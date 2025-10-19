Николя Саркози будет отбывать свой срок наказания в одиночной камере тюрьмы в Париже
10:00 19.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
По их информации, тюрьма расположена в Париже и имеет отделение, предназначенное для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности. Саркози 21 октября будет помещен в изолятор из-за своего возраста (70 лет) и широкой известности.
НОВОСТИ
- 09:30 19.10.2025
- С начала СВО уничтожено около сотни наемников из США, воевавших в рядах ВСУ – источник ТАСС
- 09:00 19.10.2025
- Лишь немногие государства продолжают оказывать Украине помощь, остальные скупятся… - Neue Zürcher Zeitung
- 21:00 18.10.2025
- Власти Израиля сообщили, при каком условии для палестинцев будет открыт КПП между Газой и Египтом
- 20:30 18.10.2025
- ВМФ Британии может держать на дежурстве в море только одну стратегическую атомную подлодку - СМИ
- 19:50 18.10.2025
- Мерц: Визит в США прошел не так, как хотел Зеленский
- 19:04 18.10.2025
- В состав международных сил в Газе вряд ли войдут европейцы - The Guardian
- 16:30 18.10.2025
- В столице Австрии проходит акция против милитаризации Европы
- 15:00 18.10.2025
- США перебросили группу стратегических бомбардировщиков на север японского острова Хонсю
- 13:38 18.10.2025
- В РФПИ начали работу над ТЭО туннеля под Беринговым проливом полгода назад - Дмитриев
- 11:30 18.10.2025
- Сийярто: По мнению Польши, если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать