США прекращают выплаты и субсидии Колумбии
17:00 19.10.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить любые выплаты и субсидии Колумбии. "Президент Густаво Петро из Колумбии является лидером незаконного оборота наркотиков, активно поощряющим массовое производство наркотиков на больших и маленьких плантациях по всей Колумбии", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social.
"Петро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на крупномасштабные выплаты и субсидии со стороны США", это не что иное, как многолетний обман Америки, отметил Трамп. "С настоящего времени эти выплаты или любые иные формы платежей или субсидий больше не будут осуществляться", - заявил он.
Трамп отметил, что наркотики "стали, безусловно, самым крупным бизнесом в Колумбии". Цель этого производства наркотиков - продажа огромных объемов продукции в Соединенные Штаты, что вызывает смерть, разрушения и хаос".
"Петро, непопулярный и крайне низко оцениваемый лидер, который позволяет себе резкие высказывания в адрес Америки, лучше бы немедленно закрыл эти смертоносные поля, иначе Соединенные Штаты сами закроют их за него - и сделают это жестко", - заявил Трамп.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать