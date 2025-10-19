0
США прекращают выплаты и субсидии Колумбии

17:00 19.10.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп принял решение прекратить любые выплаты и субсидии Колумбии. "Президент Густаво Петро из Колумбии является лидером незаконного оборота наркотиков, активно поощряющим массовое производство наркотиков на больших и маленьких плантациях по всей Колумбии", - написал Трамп в воскресенье в соцсети Truth Social.

"Петро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на крупномасштабные выплаты и субсидии со стороны США", это не что иное, как многолетний обман Америки, отметил Трамп. "С настоящего времени эти выплаты или любые иные формы платежей или субсидий больше не будут осуществляться", - заявил он.

Трамп отметил, что наркотики "стали, безусловно, самым крупным бизнесом в Колумбии". Цель этого производства наркотиков - продажа огромных объемов продукции в Соединенные Штаты, что вызывает смерть, разрушения и хаос".

"Петро, непопулярный и крайне низко оцениваемый лидер, который позволяет себе резкие высказывания в адрес Америки, лучше бы немедленно закрыл эти смертоносные поля, иначе Соединенные Штаты сами закроют их за него - и сделают это жестко", - заявил Трамп.

