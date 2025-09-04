26 стран из числа «коалиции желающих» готовы к отправке войск на Украину — Макрон

17:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать шесть государств, входящих в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров коалиции, организованных в Париже.

«Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира», — сказал Макрон. Он добавил, что «еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию», а всего сегодняшняя встреча насчитывала 35 участников.