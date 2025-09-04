0
0
134
НОВОСТИ

26 стран из числа «коалиции желающих» готовы к отправке войск на Украину — Макрон

17:44 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать шесть государств, входящих в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров коалиции, организованных в Париже.

«Сегодня 26 стран официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить эту поддержку на территории Украины на следующий день после прекращения огня или установления мира», — сказал Макрон. Он добавил, что «еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию», а всего сегодняшняя встреча насчитывала 35 участников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:35 04.09.2025
Россия зеркально отменяет визы для граждан Китая, как ранее Пекин объявил об отмене виз для граждан РФ
0
100
18:30 04.09.2025
От переговоров с Путиным в Москве Зеленский отказался
0
113
18:27 04.09.2025
Зеленский указал европейцам на низкие объемы и скорость производства оружия и нехватку денег у Киева
0
110
17:28 04.09.2025
Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона "Металлург"
0
184
17:12 04.09.2025
Евросоюз повторяет на Балканах ту же ошибку, что и на Украине — Сийярто
0
220
17:00 04.09.2025
Умер итальянский модельер Джорджо Армани
0
242
16:57 04.09.2025
Сбер развивает персонального AI-помощника, который поможет людям сделать осознанный выбор в пользу здоровья
0
233
16:32 04.09.2025
Собянин: «Лето в Москве» позволило столичному бизнесу нарастить выручку на 24,3%
0
255
16:32 04.09.2025
Запад боится успехов РФ на фронте во время обсуждений гарантий для Киева — Bloomberg
0
290
16:12 04.09.2025
Республика Сербская может объявить независимость при усилении давления на нее — Додик
0
296

Возврат к списку