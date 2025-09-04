Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона "Металлург"

17:28

В Москве в Басманном районе завершилась комплексная реконструкция исторического стадиона «Металлург», расположенного на Семеновской набережной. По словам мэра столицы Сергея Собянина, некогда депрессивная территория старого стадиона была передана Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, а город создал на ней современное спортивное ядро с футбольным полем, административно-бытовым, спортивным комплексами, детскими и спортивными площадками.

«К началу учебного года это хороший подарок Бауманке», — отметил градоначальник.

По словам ректора Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Михаила Гордина, в эксплуатацию введено уже все сооружение, чему рады и студенты, и преподаватели. «И не надо забывать о большом количестве жителей вокруг, для которых это домашний стадион. Пожалуйста, сделайте так, чтобы они тоже всем этим пользовались», — отметил мэр.

Напомним, стадион «Металлург» на набережной Яузы построен в начале 1920-х годов для рабочих завода «Серп и молот». Здесь тренировались легенды советского спорта: легкоатлеты Георгий и Серафим Знаменские, хоккеисты Александр Якушев и Геннадий Крылов, а также выдающиеся футболисты и тренеры Григорий Федотов, Константин Бесков, Валентин Гранаткин, Борис Аркадьев и Сергей Капелькин. Однако в последние годы развитие стадиона прекратилось и он деградировал. В 2022 году спортивный объект передали МГТУ имени Н.Э. Баумана, в 2024–2025 годах шла его реконструкция, ставшая частью масштабного проекта по комплексному развитию территории университета.