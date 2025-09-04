0
НОВОСТИ

Умер итальянский модельер Джорджо Армани

17:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянский модельер Джорджо Армани умер. Об этом сообщила газета La Repubblica.

11 июля ему исполнился 91 год. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья «короля итальянской моды».

Его модный дом, основанный в 1975 году, оставался одним из немногих, не вошедших в крупные холдинги.

