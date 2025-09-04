Умер итальянский модельер Джорджо Армани
17:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итальянский модельер Джорджо Армани умер. Об этом сообщила газета La Repubblica.
11 июля ему исполнился 91 год. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья «короля итальянской моды».
Его модный дом, основанный в 1975 году, оставался одним из немногих, не вошедших в крупные холдинги.
НОВОСТИ
- 17:28 04.09.2025
- Собянин: Завершена реконструкция знаменитого стадиона "Металлург"
- 17:12 04.09.2025
- Евросоюз повторяет на Балканах ту же ошибку, что и на Украине — Сийярто
- 16:57 04.09.2025
- Сбер развивает персонального AI-помощника, который поможет людям сделать осознанный выбор в пользу здоровья
- 16:32 04.09.2025
- Собянин: «Лето в Москве» позволило столичному бизнесу нарастить выручку на 24,3%
- 16:32 04.09.2025
- Запад боится успехов РФ на фронте во время обсуждений гарантий для Киева — Bloomberg
- 16:12 04.09.2025
- Республика Сербская может объявить независимость при усилении давления на нее — Додик
- 16:00 04.09.2025
- Уничтожена украинская ДРГ, которая попыталась высадиться в островной зоне Днепра
- 15:48 04.09.2025
- Сергунина: Представители более 35 стран соберутся на форуме БРИКС "Облачные города" в Москве
- 15:32 04.09.2025
- Самолет фон дер Ляйен, которому якобы глушили GPS, садился штатно — расследование
- 15:12 04.09.2025
- Более 50% американцев негативно оценили экономическую ситуацию в стране — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать