Умер итальянский модельер Джорджо Армани

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянский модельер Джорджо Армани умер. Об этом сообщила газета La Repubblica.

11 июля ему исполнился 91 год. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья «короля итальянской моды».

Его модный дом, основанный в 1975 году, оставался одним из немногих, не вошедших в крупные холдинги.