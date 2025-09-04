От переговоров с Путиным в Москве Зеленский отказался

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву для двусторонней встречи.

Выступая на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Зеленский уточнил, что о «приглашении» ему сообщили «американские партнеры».

Зеленский также вновь заявил о необходимости гарантий безопасности для Киева, частью которых должны быть «сильная украинская армия». Для этого, подчеркнул он, нужны «и оружие, и финансирование, и тренировка».