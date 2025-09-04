Сбер развивает персонального AI-помощника, который поможет людям сделать осознанный выбор в пользу здоровья
16:57 04.09.2025
Продолжительность жизни за последние 60 лет заметно выросла, однако продолжительность здоровой жизни осталась прежней. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году число людей старше 60 лет превысит отметку в 2 миллиарда. Такие перемены диктуют необходимость пересмотра подходов к заботе о собственном здоровье. Об этом сообщил директор Центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов на сессии «Серебряная экономика: глобальный вызов и новые точки роста» в ходе X Восточного экономического форума.
По словам Жданова, чтобы обеспечить не только длительность, но и качество жизни, необходим переход от традиционной медицины, ориентированной на лечение болезней, к превентивным технологиям, позволяющим предупреждать заболевания.
«Одним из успешных проектов индустрии здоровья Сбера является проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, – рассказал Сергей Жданов. – В основном это сердечно-сосудистые заболевания. Пациенты измеряют давление с помощью умных тонометров, которые автоматически передают показания в мобильное приложение и лечащему врачу. При выявлении отклонений врач сам связывается с пациентом и нормализует его состояние или рекомендует вызвать скорую медицинскую помощь. Этот сервис уже охватил сотни тысяч человек в более чем 70 регионах России. Исследования показывают, что такая система на 30% снижает смертность и на 70% — количество вызовов скорой помощи и госпитализаций».
Современные возможности искусственного интеллекта открывают новые горизонты для значительного прогресса в превентивной медицине. В частности, Сбер активно развивает персонального AI-помощника на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat, который обеспечивает комплексный подход к здоровью. Он уже работает в приложении медицинской компании СберЗдоровье и умеет на основе симптомов составлять индивидуальный план обследования пациента, включающий лабораторные исследования и подбор врача релевантной специальности, таким образом сокращая путь пациента к выздоровлению и поддержанию своего здоровья. Также среди полезных навыков — ответы на вопросы о здоровье, расшифровка анализов, проверка совместимости нерецептурных лекарств, подбор их аналогов и предупреждение о побочных эффектах, составление персональных рекомендаций по профилактике различных состояний организма, питанию и тренировкам. На данный момент AI-помощником воспользовались уже более 250 тыс. раз.
«Наш AI-помощник демонстрирует выдающиеся результаты. В ходе испытания он превзошел аналогичную систему от компании Microsoft, – отметил Сергей Жданов. – В сравнительных тестах на 30 реальных клинических случаях (отобраны из 200 случайным образом) из авторитетного журнала New England Journal of Medicine, где помощник Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO) показал результат в 85% точности диагностики, наша разработка продемонстрировала 93%».
