«Коалиция желающих» сомневается, введет ли Трамп новые санкции против РФ - СМИ
21:15 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники так называемой коалиции желающих провели «горячий телефонный разговор» с президентом США Дональдом Трампом, после которого среди европейских лидеров царит «недовольство и разочарование». Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По их данным, «европейская сторона и после телефонного разговора в четверг не ожидает, что Трамп решит ввести санкции против России». Европейцы предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей с целью создания общей рабочей группы по вопросу введения новых санкций против РФ. «Однако согласился ли на это Трамп, неясно», — пишет издание. По его информации, глава Белого дома обвинил ЕС в продолжении импорта российской нефти.
