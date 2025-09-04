0
0
148
«Коалиция желающих» сомневается, введет ли Трамп новые санкции против РФ - СМИ

21:15 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники так называемой коалиции желающих провели «горячий телефонный разговор» с президентом США Дональдом Трампом, после которого среди европейских лидеров царит «недовольство и разочарование». Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По их данным, «европейская сторона и после телефонного разговора в четверг не ожидает, что Трамп решит ввести санкции против России». Европейцы предложили в течение 48 часов направить в Вашингтон своих представителей с целью создания общей рабочей группы по вопросу введения новых санкций против РФ. «Однако согласился ли на это Трамп, неясно», — пишет издание. По его информации, глава Белого дома обвинил ЕС в продолжении импорта российской нефти.

