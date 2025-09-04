17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брюссель проводит на Западных Балканах ту же провальную политику, что и на Украине, используя в качестве инструментов санкции, угрозы и поучения. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Европейские политики применяют на Западных Балканах ту же провалившуюся тактику, что и в случае с Украиной: наставления, угрозы, санкции», — написал глава дипведомства на своей странице в соцсети X по итогам встречи с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорадом Додиком. При этом Сийярто отметил, что его страна придерживается другого подхода к государствам региона, уважая их избранных лидеров и национальный суверенитет.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность, а в Брюсселе настаивают на действительности его полномочий.

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины ранее назначила досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября. Это решение последовало вслед за решением ЦИК о прекращении полномочий Додика в связи с приговором в его отношении из-за игнорирования решений Шмидта. Додик в ответ анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской.