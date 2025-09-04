Америка собирается отказаться от финансирования ряда военных программ в странах Восточной Европы - СМИ
20:45 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты откажутся от некоторых программ финансирования армий стран, граничащих с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times.
По ее информации, Пентагон на прошлой неделе проинформировал европейских дипломатов, что США больше не будут финансировать программы по обучению и оснащению вооруженных сил стран Восточной Европы. По информации издания, расходы на подобные программы должны быть одобрены Конгрессом США, однако администрация президента Дональда Трампа не запрашивала выделение средств на пополнение этих фондов. Нынешние расходы заложены в бюджете до конца сентября 2026 года.
«Эти действия были согласованы с европейскими странами в соответствии с исполнительным указом и в рамках последовательной политики президента, направленной на то, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за собственную оборону», — приводит газета слова неназванного американского чиновника.
