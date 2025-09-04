Россия зеркально отменяет визы для граждан Китая, как ранее Пекин объявил об отмене виз для граждан РФ

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия введет безвизовый режим для граждан КНР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

«Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое», — заверил Путин.