Россия зеркально отменяет визы для граждан Китая, как ранее Пекин объявил об отмене виз для граждан РФ

18:35 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия введет безвизовый режим для граждан КНР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

«Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое», — заверил Путин.

