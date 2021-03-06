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Сенат Конгресса США принял пакет антикризисных мер на 1,9 трлн долл

21:00 06.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США принял в субботу в ходе длившегося с пятницы заседания пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Трансляция велась на сайте верхней палаты законодательного органа. Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе. В поддержку законопроекта выступили 50 законодателей, против - 49.

В ходе рассмотрения документа сенаторы, в основном от Республиканской партии, выносили на голосование различные поправки, однако большинство их них было отклонено. Теперь измененный законопроект предстоит вновь одобрить Палате представителей Конгресса, только после этого он отправится на подпись президенту.

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