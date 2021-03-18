Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине ужесточат карантин
21:10 18.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений и, возможно, ввести дополнительные ограничения на территории вашего региона", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Полтаве объявили о прекращении с четверга работы театров, музеев, библиотек, а также об отмене концертов. В Харьковской области закрыли спортзалы и фитнес-центры, запретили массовые мероприятия, ограничили прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры до 50%. Школы региона перевели на дистанционное обучение, а с 22 марта школьников отправляют на каникулы.
Жесткие ограничительные меры во Львовской области рекомендуют ввести с 19 по 29 марта. Местная власть намерена ввести локдаун, закрыв все ТРЦ, заведения общепита, кроме работы навынос и доставки. Во Львове на время усиленного карантина с 19 по 28 марта отправляют на каникулы школьников младших классов, старшеклассников переводят на дистанционное обучение. Общепит также будет работать только навынос и доставку. Массовые мероприятия запрещены.
Ранее в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил о новых мерах по противодействию пандемии, которые будут действовать с 20 марта по 9 апреля. В этот период будут закрыты заведения культуры - кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, а также торгово-развлекательные центры. В то же время продолжат работу продуктовые и зоомагазины, аптеки, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии. На три недели Киев запретил массовые мероприятия и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общепита будут работать только навынос, кафе на автозаправках закроют.
НОВОСТИ
- 20:40 18.03.2021
- Подготовку разговора Путина с Байденом уже начали - МИД РФ
- 20:20 18.03.2021
- В первые за год в аэропортах США недельный пассажиропоток превысил 1 млн человек в сутки
- 20:10 18.03.2021
- В РФ за неделю средние цены на бензин выросли на 10 коп. - Росстат
- 19:39 18.03.2021
- Путин и Собянин посетили концерт «Дни Крыма в Москве» в «Лужниках
- 19:20 18.03.2021
- На строительство съездов трассы "Таврида" к морю Крыму выделено около 95 млрд рублей
- 19:10 18.03.2021
- По просьбе Байдена американский сенатор отправится с визитом в Эфиопию - Белый дом
- 18:20 18.03.2021
- На следующей неделе первую партию российской вакцины "Спутник V" получит Ливан - СМИ
- 18:10 18.03.2021
- В Оружейном переулке в центре Москвы могут поставить памятник Иосифу Кобзону
- 17:40 18.03.2021
- Глава СЖР расценил заявление чеченских силовиков как угрозу журналистам
- 17:14 18.03.2021
- Подписки на переводы позволили клиентам Сбербанка сэкономить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать