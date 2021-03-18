Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине ужесточат карантин

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько регионов Украины решили ужесточить карантин в связи со значительным ухудшением ситуации с коронавирусом. Об усилении карантинных ограничений в четверг сообщили в Киеве, Полтаве, Львове, Львовской и Харьковской областях, воспользовавшись рекомендациями Минздрава страны.



"Хочу обратиться к органам местного самоуправления: ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений и, возможно, ввести дополнительные ограничения на территории вашего региона", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.



На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Полтаве объявили о прекращении с четверга работы театров, музеев, библиотек, а также об отмене концертов. В Харьковской области закрыли спортзалы и фитнес-центры, запретили массовые мероприятия, ограничили прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры до 50%. Школы региона перевели на дистанционное обучение, а с 22 марта школьников отправляют на каникулы.



Жесткие ограничительные меры во Львовской области рекомендуют ввести с 19 по 29 марта. Местная власть намерена ввести локдаун, закрыв все ТРЦ, заведения общепита, кроме работы навынос и доставки. Во Львове на время усиленного карантина с 19 по 28 марта отправляют на каникулы школьников младших классов, старшеклассников переводят на дистанционное обучение. Общепит также будет работать только навынос и доставку. Массовые мероприятия запрещены.



Ранее в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко объявил о новых мерах по противодействию пандемии, которые будут действовать с 20 марта по 9 апреля. В этот период будут закрыты заведения культуры - кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, а также торгово-развлекательные центры. В то же время продолжат работу продуктовые и зоомагазины, аптеки, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии. На три недели Киев запретил массовые мероприятия и присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Заведения общепита будут работать только навынос, кафе на автозаправках закроют.



