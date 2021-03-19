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Взрыв в Химках: Андрей Воробьев поручил выплатить компенсации и восстановить поврежденный дом

13:50 19.03.2021

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился в Химках с жильцами дома, где прогремел взрыв. Сейчас людей разместили в гимназии, находящейся неподалеку. Губернатор дал команду о выплатах компенсации семьям погибших и пострадавших. А также о максимально быстром восстановлении дома.

«Выплаты будут сделаны, хотя понятно, что этим не вернешь жизни людей. В течение двух суток мы сделаем обследование вместе со службами МЧС, чтобы убедиться, что людям больше ничего не угрожает. В следующие 3 недели мы полностью отремонтируем и восстановим подъезд. Все работы будут проведены за счет регионального бюджета. Всем жителям дома, кто в этом нуждается, мы предоставим места для проживания», – сказал Андрей Воробьёв.

Взрыв прогремел утром в пятницу в газифицированной девятиэтажке на Зеленой улице. В результате, по информации подмосковного Минздрава, погибли три человека, еще четверо получили травмы. По предварительным данным, среди пострадавших есть дети.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с взрывом в жилом доме в Химках.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. Кроме того, прокуратурой области взято на контроль соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в этом доме», – сообщил заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский.

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