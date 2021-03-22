Навальный обжалует отказ суда обязать ГВСУ возбудить дело об отравлении
15:32 22.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель блогера Алексея Навального Вячеслав Гимади подаст жалобу на решение 235-го гарнизонного военного суда Москвы отклонить жалобу на отказ военного следствия возбудить уголовное дело после госпитализации блогера. Об этом Гимади сообщил ТАСС.
"После получения текста [решения] на руки я обязательно подам жалобу на решение 235-го гарнизонного военного суда [Москвы]", - сказал он. В ходе заседания Гимади заявил о наличии достоверных данных, позволяющих утверждать об отравлении блогера сотрудниками ФСБ. "Отсутствие расследования может повлечь привлечение статьи 17 Статута международного уголовного суда ("Вопросы приемлемости"). Этот вопрос может быть вынесен на международный уровень", - подчеркнул он.
235-й гарнизонный военный суд Москвы в понедельник отклонил жалобу на отказ Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ возбудить дело по заявлению юристов Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) после госпитализации Алексея Навального в прошлом году. В решении судьи подчеркивается, что военный следователь действовал по закону, когда рассмотрел заявление представителя Навального не как сообщение о преступлении, а как заявление, ввиду того, что "конкретных данных об обстоятельствах преступления, вопреки доводам заявителя, его заявление не содержало". И, как отметил судья, на этом основании следователь принял обоснованное решение отказать в проведении доследственной проверки.
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