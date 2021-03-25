Пекин призвал Киев учесть интересы инвесторов Китая - МИД КНР о национализации "Мотор Сич"

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР призвали Киев соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на регулярном брифинге прокомментировала подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о национализации завода "Мотор Сич".

"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответсвующие вопросы", - сказала она.