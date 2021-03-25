Пекин призвал Киев учесть интересы инвесторов Китая - МИД КНР о национализации "Мотор Сич"
12:05 25.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти КНР призвали Киев соблюдать законные права и интересы китайских инвесторов. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на регулярном брифинге прокомментировала подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о национализации завода "Мотор Сич".
"Мы видели соответствующее заявление. Мы призываем украинскую сторону защищать законные права и интересы китайских компаний и инвесторов и надлежащим образом разрешить соответсвующие вопросы", - сказала она.
НОВОСТИ
- 12:20 25.03.2021
- Мир может вернуться к нормальной жизни после пандемии к концу 2022 года - Билл Гейтс
- 12:00 25.03.2021
- МЧС РФ стало в два раза чаще проверять торгово-развлекательные центры
- 11:32 25.03.2021
- В России выявили 9 221 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 25.03.2021
- В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников
- 11:05 25.03.2021
- Состояние здоровья Навального удовлетворительное, сообщили в УФСИН
- 11:00 25.03.2021
- Владимир Путин поздравил президента и премьера Греции с Днем независимости страны
- 10:32 25.03.2021
- ЦБ планирует собирать у населения монеты с помощью специальных аппаратов
- 10:20 25.03.2021
- Мишустин и принц Чарльз пообщались на приеме у президента Греции в Афинах
- 10:05 25.03.2021
- КНДР провела пуски баллистических ракет - CNN
- 10:00 25.03.2021
- США резко нарастили поставки нефти из РФ - Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать