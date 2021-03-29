Альпинист погиб на Корякском вулкане на Камчатке
10:32 29.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели нашли тело альпиниста, погибшего на Корякском вулкане. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
В субботу три альпиниста, двое из которых - приезжие из других регионов, отправились на Корякский вулкан. После ухудшения погодных условий они потерялись, двое альпинистов смогли спуститься самостоятельно, третий потерял "кошку" и не смог идти дальше.
"Альпиниста из Петропавловска-Камчатского искали спасатели. Он вышел на связь и сказал, что находится на отметке 3,2 тыс. м, однако там его не нашли. Спустились ниже и нашли тело вечером в воскресенье в ущелье. Вероятнее всего, он в него сорвался и погиб", - сказали в МЧС.
Корякский вулкан входит в Авачинскую группу и расположен в 35 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет около 3,5 тыс. м.
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