На Ленинградской АЭС планируется построить два новых энергоблока - губернатор
16:40 10.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Гендиректор Росатома Алексей Лихачев <...> сообщил о принятии принципиального решения о строительстве еще двух энергоблоков в Сосновом Бору", - написал Дрозденко в соцсети.
Он отметил, что для Ленинградской области такое решение даст возможность получить электроэнергию для развития промышленности, обеспечить рост строительной и смежных отраслей, создать современные квалифицированные рабочие места, получить дополнительные налоги в бюджет региона.
Ранее в пресс-службе концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) сообщили, что 22 марта на ЛАЭС ввели в промышленную эксплуатацию новый энергоблок №6. В настоящее время в работе находятся 3-й и 5-й энергоблоки. Блоки №1 и №2 остановлены для вывода из эксплуатации, №4 - в плановом ремонте.
Ленинградская АЭС в настоящее время единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов - канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт- Петербурга и Ленинградской области или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России. Установленная мощность ЛАЭС - 4 400 МВт. Станция расположена в Сосновом Бору в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.
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