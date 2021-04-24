Мятежники рассчитывали блокировать Минск с помощью армии - Лукашенко

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы переворота в Белоруссии планировали блокировать Минск с помощью армии и отключить в столице электроэнергию. Об этом сообщил в субботу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.



"Мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".



По словам Лукашенко, "у заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска".



Лукашенко отметил, что фактически планировалась кибератака на страну, а подобную операцию можно осуществить "лишь на государственном уровне", несколько хакеров с этим не справятся. В ближайшее время, по словам президента, будут опубликованы новые подробности дела.



