Мятежники рассчитывали блокировать Минск с помощью армии - Лукашенко
18:30 24.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".
По словам Лукашенко, "у заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска".
Лукашенко отметил, что фактически планировалась кибератака на страну, а подобную операцию можно осуществить "лишь на государственном уровне", несколько хакеров с этим не справятся. В ближайшее время, по словам президента, будут опубликованы новые подробности дела.
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