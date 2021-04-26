Сбер поздравит ветеранов и поможет сохранить память о Великой Отечественной войне

12:39

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбер поздравит ветеранов, работавших в банке, организует благоустройство памятников и воинских захоронений, а также проведет акции, направленные на сохранение исторической памяти. В Сбербанке работали более 860 ветеранов и с ними со всеми сотрудники компании поддерживают связь, а волонтеры движения «Всегда рядом. Всегда помним» оказывают им адресную помощь весь год: доставляют продукты, товары гигиены и лекарства. Кроме того, к празднику ветераны получат памятные подарки и материальные выплаты.

«Чествование ветеранов и сохранение памяти о войне, акции по благоустройству памятников и военных захоронений не ограничиваются одним днем, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Эта работа ведется Сбером в течение всего года. И праздничные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уже идут во всех территориальных банках. Где-то наши сотрудники всей семьей готовят для ветеранов теплые подарки — шарфы, носки и варежки, — другие — в специально организованном флешмобе рассказывают о военных подвигах своих родственников, третьи — высаживают деревья в память о погибших героях».

Все территориальные банки Сбербанка будут участвовать во всероссийской акции «Сад памяти», цель которой - посадить 27 млн деревьев в память о погибших на войне. А 28 апреля состоится акция памяти воинов 4-й дивизии народного ополчения в деревне Щекутино Наро-Фоминского района. В собрании будут участвовать волонтеры движения «Всегда рядом. Всегда помним», руководители и сотрудники Сбера. Компания взяла шефство над Щекутинским мемориалом - там уже проведены реставрационные работы, выполнено обустройство территории, высажены зеленые насаждения. Кроме того, все территориальные банки Сбербанка будут участвовать в мемориальных акциях «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская лента» и проекте «Банк памяти».